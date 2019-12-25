Поклонники Майкла Джексона уверены, что певец жив

Поклонники короля поп-музыки уверены, что на самом деле двойник Джексона, Серхио Кортес, на самом деле настоящий Майкл. Фанаты даже попросили его пройти ДНК-тест.

Все началось после того, как двойник музыканта опубликовал на своей странице в Instagram видео, где в образе Майкла Джексона приглашает всех на свой концерт, написало ИА Nation News.

Фанатов поразило пугающее сходство Серхио и Майкла. Единственное, что смутило некоторых слушателей — испанский акцент.

Майкл Джексон, обладатель 15 «Грэмми» и сотен других премий. 25 раз занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Он скончался в 2009 году.