«Знаешь ли ты, на-на-на». Строители больницы поздравили МакSим с выпиской песней

Строители столичной больницы, в которой певица МакSим почти два месяца лежала в коме, поздравили именитую пациентку с выпиской. В знак такого события рабочие спели песню «Знаешь ли ты». Перфоманс прошел в прямой трансляции, которую вел «360».

Рабочие на стройплощадке радуются за МакSим. Они спели один из главных ее хитов — «Знаешь ли ты». Правда, мужчины вспомнили только эти слова из припева, но мотив угадывается.

МакSим в пятницу выписывают из больницы. Певица продолжит лечение дома.

«МакSим, будь здорова! Не переживай. Все четко будет! Скоро еще споешь! Мы с тобой!» — присоединился к поздравлением другой рабочий.

МакSим госпитализировали в июне с тяжелым поражением легких. Ее состояние ухудшилось после концерта в Казани. Певицу ввели в искусственную кому, подключили к ИВЛ, а затем к ЭКМО. В начале августа певица пришла в себя, начала самостоятельно дышать и передвигаться. Представитель МакSим сообщал, что у нее нет проблем с памятью, она общается и шутит. Но ей предстоит еще долгий процесс восстановления.