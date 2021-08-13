МакSим едет домой после почти 2 месяцев комы. Прямая трансляция

Певицу МакSим выписывают из столичной больницы, где она провела больше месяца и долгое время находилась в коме. Артистка отправится домой, где будет продолжать лечение. «360» ведет прямую трансляцию с места.

МакSим 1,5 месяца находилась в медикаментозной коме. Певицу госпитализировали 19 июня. Здоровье Марины Абросимовой пошатнулось после концерта в Казани. Певица рассказывала, что выступала с высокой температурой. Она проверялась на коронавирус, но результаты тестов были отрицательными. Ее подключали к ИВЛ, а затем к ЭКМО.

На прошлой неделе певицу вывели из комы. МакSим полностью пришла в себя. Представители певицы сообщали, что она еще слабая и ей предстоит долгий период восстановления, прежде чем она сможет порадовать поклонников новыми песнями и снова давать концерты. В понедельник МакSим перевели из реанимации в общую палату.