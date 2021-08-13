МакSим выпишут из больницы в пятницу

Врачи выпишут певицу МакSим (Марину Абросимову) из больницы уже в эту пятницу. Она будет продолжать лечение дома, сообщил представитель артистки РИА «Новости».

«Марину сегодня выписывают. Она будет продолжать лечение на дому», — сообщил менеджер МакSим.

МакSим пролежала в коме больше месяца. Певицу госпитализировали в июне. Состояние артистки ухудшилось после выступления на концерте в честь Дня России в Казани. Были подозрения на коронавирус, но все тесты оказались отрицательными. Исполнительницу подключили ИВЛ, а затем к ЭКМО. Певица полностью пришла в себя в начале августа. В понедельник ее перевели из реанимации в обычную палату. Она самостоятельно дышит, передвигается и общается. Сообщалось, что у нее нет проблем с памятью. Врачи при этом запретили ей давать концерты и совершать перелеты, пока она не восстановится.

Представитель МакSим ранее сообщил, что ей предстоит долгий период восстановления. Сейчас она еще очень слабая. Поклонников призвали не ждать новых песен и концертов еще как минимум год.