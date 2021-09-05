Известный российский телеведущий Андрей Норкин женился спустя год после смерти супруги. Фотографии с невестой из ЗАГСа он опубликовал на своей странице в Instagram, подписав только одним словом «Вот». Имени избранницы телеведущий не раскрыл.

Как выяснил StarHit, новую супругу Андрея Норкина зовут Ирина Бородина. Она старше 53-летнего супруга на семь лет. Журналисты выяснили, что именно она поддержала телеведущего после смерти жены.

Она быстро влилась в семью, так как уже успела посетить крещение внучки своего жениха. Известно, что Ирина закончила петербургский университет имени Герцена в 1983 году. Данных о ее личной жизни до встречи с Норкиным нет, также неизвестно есть ли у нее дети.

Дочь телеведущего Александра Шатова благословила отца на брак. В комментариях к фото из ЗАГС она подписала «Будьте счастливы, родные мои».

Подписчики Норкина в комментариях разделились на два лагеря. Одни считают, что он очень быстро нашел себе другую женщину, спустя год после смерти супруги. Другие считают, что телеведущий сделал выбор в пользу полноценной жизни.

Телеведущий Андрей Норкин стал вдовцом в июне 2020 года. Его жена Юлия скончалась от инфаркта. На протяжении долгого времени семейная пара была творческим дуэтом. Они вместе работали на радио и телевидении. У них осталось четверо детей, двое из которых приемные.

По словам друзей семьи, для телеведущего это была невосполнимая утрата. С Юлией Андрей познакомился, когда ему было 17 лет. Тогда же он влюбился в нее и пронес это чувство через всю жизнь, пока не столкнулся с ее ранним уходом.