«Всю жизнь он любил только ее»: друг Андрея Норкина рассказал о состоянии журналиста после смерти жены

Радио- и телеведущая Юлия Норкина скончалась 4 июня из-за проблем с сердцем. На протяжении многих лет она вела программы вместе с мужем. Это был очень успешный творческий тандем.

После смерти 53-летней журналистки в прессе появилось много слухов. Евгений Спицын призвал не верить этим сказкам.

«Человек умер от инфаркта. Вся эта вакханалия вокруг смерти молодой женщины в полном расцвете сил — это все омерзительно», — заявил он.

Евгений Спицын рассказал, что знаком с Андреем Норкиным с детства. Они учились в одной школе, а их семьи дружили. С Юлией будущий телеведущий познакомился, когда ему было 17 лет.

«Всю жизнь он любил только ее, душа в душу жили», — отметил он. Слухи про измены Норкина на работе Евгений Спицын назвал бредом. По его словам, работа настолько выматывала телеведущего, что там было точно не до романов. Тем более с ним работала редактором дочь Саша.

По словам историка, за 35 лет брака Андрей Норкин все так же любил Юлию. А потом семья столкнулась с горем.

«Сегодня все в семье Норкиных переживают: муж потерял жену, дети потеряли маму. Андрей вернулся к работе, готовится к новому эфиру, завтра будет на съемках. Вероятно, когда начнутся каникулы, он с родными уедет в Крым, в Коктебель. Там они всегда отдыхали вместе с Юлей», — рассказал Евгений Спицын. Он пояснил, что именно в Крыму Норкин любил отмечать день рождения.

Похороны Юлии Норкиной прошли в минувшее воскресенье на Новодеревенском кладбище в Пушкино. Телеведущий поблагодарил всех, кто его поддержал, и попросил не обращать внимания на слухи о причинах смерти супруги.