Умерла ведущая на радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина

«Юльчонка больше нет. Здесь, в этом мире, в котором она спасала не только ежиков, но, в основном, людей», — сказал Норкин.

Юлии Норкиной было 53 года. У нее остались четверо детей. Причины смерти пока неизвестны.

Прощание с ведущей радио «Комсомольская правда» пройдет 6 июня на Новодеревенском кладбище в подмосковном Пушкине.

«Если вы хотите и можете попрощаться с ней, приезжайте в субботу, 6 июня, на Новодеревенское кладбище в Пушкино. Со Староярославского шоссе — поворот направо у храмов. Нужно проехать до кладбища, повернуть налево и двигаться до самого конца территории», — написал Норкин.

Ориентировочно, все соберутся там в 13:30, отметил «Царьград».