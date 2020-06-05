Умерла ведущая на радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина
Умерла теле- и радиоведущая Юлия Норкина. Об этом написал в Facebook ее муж Андрей Норкин, сообщил сайт kp.ru.
«Юльчонка больше нет. Здесь, в этом мире, в котором она спасала не только ежиков, но, в основном, людей», — сказал Норкин.
Юлии Норкиной было 53 года. У нее остались четверо детей. Причины смерти пока неизвестны.
Прощание с ведущей радио «Комсомольская правда» пройдет 6 июня на Новодеревенском кладбище в подмосковном Пушкине.
«Если вы хотите и можете попрощаться с ней, приезжайте в субботу, 6 июня, на Новодеревенское кладбище в Пушкино. Со Староярославского шоссе — поворот направо у храмов. Нужно проехать до кладбища, повернуть налево и двигаться до самого конца территории», — написал Норкин.
Ориентировочно, все соберутся там в 13:30, отметил «Царьград».