    05 июня 2020, 12:32

    Умерла ведущая на радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина

    Алена Макаренко

    Умерла теле- и радиоведущая Юлия Норкина. Об этом написал в Facebook ее муж Андрей Норкин, сообщил сайт kp.ru.
    Умерла ведущая на радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина

    «Юльчонка больше нет. Здесь, в этом мире, в котором она спасала не только ежиков, но, в основном, людей», — сказал Норкин.

    Юлии Норкиной было 53 года. У нее остались четверо детей. Причины смерти пока неизвестны.

    Прощание с ведущей радио «Комсомольская правда» пройдет 6 июня на Новодеревенском кладбище в подмосковном Пушкине.

    «Если вы хотите и можете попрощаться с ней, приезжайте в субботу, 6 июня, на Новодеревенское кладбище в Пушкино. Со Староярославского шоссе — поворот направо у храмов. Нужно проехать до кладбища, повернуть налево и двигаться до самого конца территории», — написал Норкин.

    Ориентировочно, все соберутся там в 13:30, отметил «Царьград».