Жена Петросяна рассказала о своем гардеробе

Подписчики задавали ей вопросы насчет покупок, а Татьяна отвечала на них. Она рассказала, что у нее отведена для этого просторная гардеробная. На ценник вещи Брухунова не смотрит, главное, чтоб было удобно, красиво и по душе. Также женщина уточнила, что давно потеряла счет всем своим сумочкам. Стоимость каждой из них варьируется от двух до 150 тысяч рублей.

Также выяснилось, что Брухунова помогает Петросяну подбирать одежду последние девять лет. Это вызвало подозрение, что отношения между ними начались не в 2013 году, а еще раньше.

Ранее Брухунова впервые поделилась фото со своим сыном. Жена российского юмориста Евгения Петросяна выложила общие снимки с сыном на своей странице в Instagram.

«Воскресные прогулки теперь такие», — подписала она публикацию. Брухунова также отметила свое местоположение, которое позволило поклонникам узнать, что снимки были сделаны в в парке у Новодевичьего монастыря.

Юморист Петросян и его 31-летняя жена Брухунова долго скрывали рождение ребенка. В середине марта в СМИ стали появляться новости о том, что у пары появился малыш. Однако сам юморист никак не подтверждал эту информацию.