Жена Петра Мамонова сообщила о его крайне тяжелом состоянии

Ольга Мамонова — жена основателя группы «Звуки Му» Петра Мамонова — заявила, что состояние музыканта оценивается врачами как крайне тяжелое. Он уже находится на ИВЛ уже шестые сутки.

«Шестые сутки под искусственной вентиляцией легких. Состояние оценивается врачами как крайне тяжелое. Никаких изменений пока нет», — рассказала Мамонова телеканалу РЕН ТВ.

Музыканта госпитализировали в больницу в Коммунарке 27 июня, где положили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ковид подтвердился у него еще раньше, однако первой время основатель группы «Звуки Му» лечился дома. По данным источник канала, легкие артиста поражены более чем на 60%.

На ИВЛ также находится певица МакSим. У нее до сих пор не подтвержден COVID-19, несмотря на пневмонию. Она была доставлена в больницу с высокой температурой в середине июня. Из-за ухудшившегося состояния через несколько дней ее ввели в медикаментозную кому и подключили к ИВЛ. Известно, что МакSим в больнице посетил духовник — настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря Рязанской епархии игумен Лука (Степанов). Он соборовал певицу.