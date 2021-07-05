Жена Мамонова рассказала о состоянии музыканта

Музыкант Петр Мамонов все еще остается на ИВЛ. Его состояние оценивается как крайне тяжелое, но ухудшений нет. Об этом сообщила супруга артиста — Ольга Мамонова.

«Все так же. Изменений пока нет», — сказала Ольга Мамонова РИА «Новости», отметив, что ухудшений тоже нет.

Основателя рок-группы «Звуки Му» доставили в больницу в Коммунарке 27 июня. У него был подтвержден СОVID-19. Вскоре Петра Мамонова перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ.

Жена сообщила, что у музыканта большой процент поражения легких. Ольга Мамонова изначально рассказывала, что муж лечился дома. При этом она отметила, что они живут в деревне, поэтому ей непонятно, как супруг мог заразиться.

СМИ со ссылкой на источники ранее писали, что Мамонова якобы поддерживают морфием. По неподтвержденной информации, его левое легкое поражено на 70%, а правое — на 60%.

Больше двух недель на ИВЛ находится и 38-летняя певица МакSим. Она попала в больницу с высокой температурой и пневмонией в середине июня. Позже врачи приняли решение ввести ее в медикаментозную кому и подключить к ИВЛ. Представитель артистки заявил, что пока отключать от аппарата искусственной вентиляции легких ее не планируют.