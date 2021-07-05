Директор МакSим сообщил о чуде при соборовании певицы

Директор Марины Амбросимовой, известной под псевдонимом МакSим, Маргарита Соколова обратилась к фанатам певицы в Instagram. Соколова рассказала, что артистку соборовал отец Лука и в эти моменты она «пришла в какое-то осознание».

«Еще рано говорить о том, что Марина пришла в стабильное состояние и полное сознание. Но надежда есть! Наш дорогой друг отец Лука посетил ее, причастил и пособоровал. Это большая радость для нас всех и прежде всего для нее. Господь дал такую возможность, и Марина отреагировала и пришла в какое-то осознание происходящего именно в эти минуты», — написала директор артистки.

Она отметила, что верующие о существовании чудес. Она призвала всех неравнодушных молиться за выздоровление МакSим.

Также директор артистки прикрепила к своему посту видео с духовником Абросимовой игуменом Лукой.

Он рассказал, как соборовал и причастил певицу в больнице. По ее словам, она осознавала происходящее. Лука подчеркнул, что сейчас важно надеяться на лучшее.

Духовник в беседе с kp.ru назвал слухами сообщения в прессе о том, что певица без сознания. Он заявил, что у нее «есть сознание». Однако представительница артистки сказала РИА «Новости», что та до сих пор находится в коме.

МакSим попала в больницу с высокой температурой в середине июня. Через несколько дней после этого ее состояние улучшилось, и врачи приняли решение ввести ее в искусственную кому и подключить к ИВЛ. При этом ковид у нее не подтвердился.