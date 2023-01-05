Знаменитости 05 января 2023, 18:13 Жена Михалкова подтвердила госпитализацию режиссера Татьяна Михалкова о госпитализации мужа: точный диагноз еще не известен РИА «Новости»

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Супруга режиссера Никиты Михалкова Татьяна назвала преждевременными сообщения о его тяжелом состоянии. В беседе с сайтом kp.ru она подтвердила госпитализацию режиссера, но отметила, что врачи пока не сообщили диагноза.

«Точный диагноз еще не известен», — подчеркнула Михалкова.

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О госпитализации режиссера после заражения коронавирусом сообщил Telegram-канал Baza. По данным журналистов, Михалкова сначала привезли в городскую клиническую больницу № 67. Но после на реанимобиле направили в другое лечебное учреждение.

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По неподтвержденным данным, врачи диагностировали у Михалкова пневмонию, которая развилась на фоне инфекции. Медики оценили состояние режиссера как тяжелое.

«Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах уточнил, что врачи только подозревают у Михалкова заражение коронавирусом. Сейчас режиссер находится в одной из московских больниц.

Режиссер и председатель председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков прививался от коронавируса в апреле 2021 года, о чем сам рассказал журналистам. По его словам, на такой шаг он пошел, так как стал забывать маски, поэтому решил вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье.