Важное 05 января 2023, 17:35 Никита Михалков попал в больницу с коронавирусной инфекцией Baza сообщила о госпитализации режиссера Никиты Михалкова в тяжелом состоянии РИА «Новости»

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Режиссер Никита Михалков попал в больницу после заражения коронавирусом. Как сообщил Telegram-канал Baza, врачи оценили состояние кинодеятеля как тяжелое.

По данным журналистов, режиссера сначала привезли в московскую городскую клиническую больницу № 67, но медики решили отправить Михалкова в другое лечебное учреждение. Для транспортировки вызвали реанимационную бригаду.

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По предварительным данным, у Михалкова развилась пневмония на фоне коронавирусной инфекции.

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Официальный представитель режиссера отказался прокомментировать «360» сообщение о госпитализации. Дополнительную информацию собеседник пообещал прислать позже.

Никита Михалков после начала прививочной кампании был одним из противников вакцин от коронавируса. В своей программе «Бесогон» он заявлял, что это способ «чипирования людей» для сокращения человечества.

Но в конце апреля 2021 года кинодеятель все же сделал прививку от коронавируса. Михалков пояснил, что потерял бдительность и стал забывать про маски. Чтобы не рисковать, режиссер решил себя обезопасить при помощи вакцины.

«Где тебя бахнет — бог его знает, а раз так, то нужно вакцинироваться», — подчеркнул он. Михалков отметил, что после введения первой дозы препарата чувствовал себя отлично.