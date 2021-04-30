Михалков привился от коронавируса

Режиссер и актер Никита Михалков сделал прививку от коронавируса. Через три недели ему предстоит второй укол, сообщил ТАСС.

Михалков объяснил, что решил вакцинироваться из-за потери бдительности: «стал ловить себя на том, что забыл маску».

«Где тебя бахнет — бог его знает, а раз так, то нужно вакцинироваться», — уточнил режиссер, который в 2020 году отметил 75-летие.

Вторую дозу препарата Михалкову введут через три недели. Результат, заметил президент Московского международного кинофестиваля, ему пока не известен. Чувствует себя актер нормально.

Год назад Никита Михалков в эфире авторской программы «Бесогон ТВ» заявил, что при помощи прививок миллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс намерен чипировать людей. В качестве доказательства режиссер приводил некий патент под номером WO/2020/060606, зарегистрированный компанией Microsoft Technology Licensing, LLC. По мнению Михалкова, чипирование было задумано как способ «сокращения человечества». Высказывание вызвало большой резонанс, а «Бесогон ТВ» сняли с эфира.