Жена Кокорина переболела COVID-19

Жена футболиста «Спартака» Александра Кокорина вылечилась после заражения коронавирусом. Об этом Дарья Валитова рассказала подписчикам в соцсети.

Валитова отвечала в Instagram на вопросы пользователей, и один из них оказался про заболевание COVID-19. Девушка опубликовала вопрос и написала, что уже вылечилась. По ее словам, у нее уже выработались «достаточно хорошие антитела».

Источник фото: instagram.com/dariavalitova

Больше Валитова не раскрыла никаких подробностей о своем заболевании или лечении.

Футболист Александр Кокорин и певица Дарья Валитова начали встречаться в 2014 году. Спустя три года у пары родился сын Майкл.

Сам Кокорин получил травму перед матчем первого тура чемпионата России. Он пропустил игры с «Сочи» (2:2), «Ахматом» (2:0) и «Уфой» (1:1). При этом никаких деталей о травмировании спортсмена не сообщалось. Бывший врач команды Юрий Васильков заявил только, что у футболиста рядовая травма, которую обычно получают на поле.

Кокорин появился на матче только 13 сентября. Он вышел на поле на 56-й минуте игры против ЦСКА, но результатов не показал. «Спартак» тогда проиграл со счетом 3:1.