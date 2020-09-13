ЦСКА обыграл «Спартак»

В сезоне чемпионата России футболисты ЦСКА нанесли первое поражение соперникам из «Спартака». Они выиграли в матче седьмого тура чемпионата России со счетом 3:1.

Счет на 11-й минуте открыл форвард «Спартака» Эсекьель Понсе. На 30-й минут Хердэр Магнуссон сравнял счет. Второй и третий голы спартаковцам забили Никола Влашич и Чидере Эджуке.

Матч стал дебютом в составе «Спартака» для Александра Кокорина. Он вышел на поле на 56-й минуте игры, но результатов в ней не показал.

В турнирной таблице РПЛ ЦСКА заняло третье место. Пока в ней лидирует «Сочи» и «Спартак».

Матч «Ротора» с «Краснодаром» отменили после того, как в волгоградском клубе сообщили о десяти заболевших COVID-19. Игра перенесена. «Ротор» занимает 16-ю строку в турнирной таблице, «Краснодар» — десятую.

Футбольный клуб «Рубин» на выезде на стадионе «ВТБ Арена» в Москве обыграл «Динамо» со счетом 1:0. Единственный гол забил Джордж Деспотович. Во время игры были сделаны три удаления.

«Рубин» поднялся на четвертую строчку рейтинга РПЛ, «Динамо» оказался на пятой.