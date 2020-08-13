Кокорин перешел в «Спартак», но так и не вышел на поле. Когда ждать дебют?

В четверг стало известно, что дебют нападающего Александра Кокорина в «Спартаке» переносится из-за полученной травмы. Бывший врач команды Юрий Васильков рассказал «360», что через несколько игр футболист сможет выйти на поле.

Юрий Васильков считает, что у Кокорина обычная рядовая травма, которую часто получают футболисты.

Скорее всего, когда он был в тюрьме, он вообще-то находился в недолеченном состоянии пластики передней крестообразной связки. Полностью не прошел реабилитацию Юрий Васильков.

Также Васильков объяснил, что лечение может быть разное, и так как он не знает точную степень повреждения участка, можно только примерно предположить сколько займет времени лечение травмы. Например, если повреждена передняя группа бедра — то это очень серьезно, лечить придется около месяца. Если задняя группа бедра — это три недели, а на лечение микротравмы мышц голени уйдет около двух недель.

Кроме того, бывший врач «Спартака» отметил, что Кокорин сможет выйти на поле уже через несколько игр. И повода для паники сейчас нет.

Слава Богу, не колено. Если колено — это надолго. Самое уязвимое место у футболистов — коленный сустав Юрий Васильков.

Ранее тренер «красно-белых» Доменико Тедеско заявил, что у Александра Кокорина есть проблемы с мышцами и в ближайшие играх он не сможет принять участие, сообщает ТАСС.