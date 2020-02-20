Жена Диброва рассказала о его самочувствии после инсульта

Дибров попал в больницу с микроинсультом. Ведущий засобирался домой уже на следующий день, но врачи оставили его под своим наблюдением. Сейчас он в стабильном состоянии, рассказала его жена Полина.

«Дорогие наши любимые люди! Спасибо за поддержку! Мы чувствуем вашу любовь и заботу! Состояние Дмитрия стабильное», — написала Диброва на своей странице в Instagram.

Она добавила, что для поднятия настроения привезла супругу банджо — он очень обрадовался. Ему придется какое-то время побыть под наблюдением врачей, а любимый инструмент скрасит ему больничные будни. Сейчас он отдыхает и восстанавливается.

Телеведущему Дмитрию Диброву стало плохо вечером 17 февраля в кинотеатре «Октябрь». Он упал в обморок и попал в больницу. СМИ предположили, что у него инсульт или эпилепсия, но сам Дибров на следующий день заявил, что об этих диагнозах не может быть и речи. После тщательного обследования выяснилось, что ведущий все же пережил микроинсульт.