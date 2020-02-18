Дибров пережил микроинсульт

Обследование выявило у российского журналиста Дмитрия Диброва микроинсульт. Врачи посоветовали ему недельку полежать в больнице, рассказал «360» представитель Диброва Табриз Шахиди.

«Полное и доскональное обследование Дмитрия на сей момент подтвердило микроинсульт. Дмитрий чувствует себя удовлетворительно, передвигается самостоятельно, питается хорошо, находится в собственной палате, созванивается с друзьями и близкими. Все хорошо. Рекомендации врачей по госпитализации — 7-10 дней», — сказал Шахиди.

Дмитрий Дибров упал в обморок вечером 17 февраля в кинотеатре «Октябрь». Не получив никаких повреждений он, тем не менее, был отправлен в больницу. Некоторые СМИ и Telegram-каналы предполагали, что у Диброва мог быть инсульт или эпилепсия. Супруга Диброва ранее заявила, что за ее мужа беспокоиться не надо, так как он «сильный и крепкий казак».

Сам уже общался со СМИ и говорил, что с ним все хорошо, он восстанавливается. Телеведущий говорил, что собирается выписаться из больницы и вернуться домой уже вечером 18 февраля.