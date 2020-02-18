Дибров рассказал о своем самочувствии после обморока

Дибров упал в обморок и загремел в больницу. Сейчас у него все хорошо — телеведущий собирается домой.

«Все хорошо. Да, конечно, остаюсь в больнице, ну надо уж на всякий случай. Так сказать, витаминов пропить. Ничего не было. Я вот сейчас читаю, какой-то придумали инсульт. Инсульт — это я бы с вами не разговаривал сейчас. А эпилепсии у меня в жизни не было», — рассказал Дибров РИА «Новости» и подтвердил, что у него реально был обморок.

Собеседник добавил, что до вечера полежит, а потом «спокойно пойдет домой». Его жена Полина Диброва ранее заявила, что за мужа беспокоиться не надо, так как он «сильный и крепкий казак».

Плохо телеведущему Дмитрию Диброву стало вечером 17 февраля в кинотеатре «Октябрь». Он не повредился, когда упал в обморок, но врачи приняли решение отвезти его в больницу. Некоторые СМИ и Telegram-каналы сразу после инцидента сообщили, что у Диброва либо инсульт, либо эпилепсия. Позже его директор Табриз Шахиди эти диагнозы опроверг.