Жена Боярского рассказала, почему его госпитализировали

Супруга Михаила Боярского заявила, что госпитализация артиста не была связана с прививкой от коронавируса. Об этом Лариса Луппиан сообщила в передаче «Ты не поверишь!» в эфире телеканала НТВ.

Жена Боярского заявила, что его госпитализация не была связана с прививкой от коронавируса.

«Есть какое-то воспаление. Мы следим за его здоровьем», — сообщила Луппиан.

Сейчас Боярский чувствует себя хорошо, по ее словам. И даже тренируется на беговой дорожке.

Народного артиста РСФСР госпитализировали в петербургскую больницу № 122 ранее в феврале. Жена актера рассказала «360», что Боярский почувствовал себя плохо и она вызвала ему скорую помощь, а врачи, чтобы перестраховаться, отвезли его в больницу. Луппиан уже тогда исключила возможное заражение коронавирусом. Она сказала, что они с мужем за 1,5 месяца до этого сделали прививку.

В местных СМИ сообщали, что у Боярского была повышенная температура и слабость. Но результат теста на коронавирус оказался отрицательным. Артиста выписали из больницы спустя несколько дней.