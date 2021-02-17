Михаил Боярский попросил забрать его из больницы домой, он чувствует себя намного лучше. Родственники говорят, что у артиста коронавирус исключен, поскольку он недавно прививался.

«Я с ним говорила сегодня по телефону, у него все нормально, чувствует себя хорошо и уже просится домой. Надеемся, скоро его выпишут», — заявила двоюродная сестра актера Екатерина сайту kp.ru. Она также заметила, что самочувствие Боярского никак не связано с коронавирусной инфекцией.

16 февраля стало известно, что Боярского госпитализировали в больницу № 122 в Санкт-Петербурге. Отмечалось, что у него высокая температура и симптомы ОРВИ. Анализ показал отсутствие коронавируса, поскольку 71-летний артист делал прививку от ковида в январе.

Тем не менее Михаил Боярский остается в больнице. Свой телефон после сообщений о госпитализации артист отключил.

Ранее стало известно, что Михаила Боярского разыскивают судебные приставы за неоплаченный штраф в три тысячи рублей. В ноябре 2020 года артист нарушил правила дорожного движения, но штраф так и не оплатил. По истечении установленного срока дело для исполнения передали судебным приставам.