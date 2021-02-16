Михаила Боярского госпитализировали. Жена отмела версию с ковидом

Михаила Боярского госпитализировали, диагноз пока не известен. Об этом сообщил 78.ru. Артистом занимаются врачи Северо-Западного окружного клинического центра имени Соколова.

Супруга актера Лариса Луппиан рассказала «360», что Боярский почувствовал себя плохо в минувший понедельник.



«Михаил Сергеевич вчера вечером почувствовал себя плохо. Я ему вызвала скорую помощь. Врачи, чтобы перестраховаться, отвезли его в больницу. Сейчас у него температура нормальная», — уточнила она.

По ее словам, врачи не знают, что сейчас делать с артистом, то ли отпустить домой, то ли обследовать. Вариант с заражением коронавирусом она исключила.

«Ковида нет, мы уже полтора месяца как сделали прививку», — уточнила она.



Накануне стало известно, что Михаила Боярского разыскивают судебные приставы за неоплаченный штраф в три тысячи рублей. В ноябре 2020 года артист нарушил правила дорожного движения, но штраф так и не оплатил. По истечении установленного срока дело для исполнения передали судебным приставам.