Земфире суд вернул иск к писателю Гришковцу

Иск Земфиры к Евгению Гришковцу вернули заявителю для передачи в другой суд. Певица требует с писателя 1,5 миллиона рублей компенсации морального вреда за высказывания относительно ее творчества.

«Центральный районный суд вернул исковое заявление Рамазановой З. в связи с неподсудностью Центральному районному суду. Истцу разъяснено, что он имеет право подать этот иск по месту проживания ответчика (подсудность Ленинградского районного суда)», — сообщил представитель суда ТАСС.

Гришковец в эфире телеканала «Дождь» назвал Земфиру наркоманкой. Писатель в интервью программе «Би Коз» прокомментировал новый альбом Земфиры «Бордерлайн» и заявил, что она «наркоманка, которая вытаскивает наркотические кошмары и весь этот свой наркотический эгоизм».

Земфира в иске указала, что Гришковец опорочил ее, его заявление сказалось негативно на репутации певицы в отношении близких и поклонников. У нее начались бессонница и нервные срывы. Помимо денег, Земфира хочет, чтобы Гришковец снова выступил на «Дожде» и опроверг то, что сказал раньше.