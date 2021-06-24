Иск Земфиры к Гришковцу поступил в суд

Певица Земфира потребовала от писателя Евгения Гришковца возмещения морального ущерба после того, как он прошелся по ее творчеству в телевизионном эфире. Иск уже поступил в Центральный районный суд Калининграда.

«Центральный районный суд [Калининграда] зарегистрировал иск Рамазановой к Гришковцу», — приводит ТАСС слова представителя инстанции.

Певица хочет получить от литератора 1,5 миллиона рублей за то, что в эфире телеканала «Дождь» он назвал ее наркоманкой. Гришковец в интервью программе «Би Коз» прокомментировал новый альбом Земфиры «Бордерлайн» и заявил, что она «наркоманка, которая вытаскивает наркотические кошмары и весь этот свой наркотический эгоизм».

В иске указано, что эти слова носят порочащий характер и символизируют антисоциальное и антиобщественное поведение. Сама Земфира отметила, что заявление Гришковца негативно сказались на ее репутации и отношении с близкими и поклонниками. У нее начались бессонница и нервные срывы. Помимо денег, Земфира хочет, чтобы Гришковец снова выступил на «Дожде» и опроверг то, что сказал раньше.