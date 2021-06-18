Земфира решила отсудить у Гришковца 1,5 миллиона за слова о «наркоманке»

Писателя и музыканта Евгения Гришковца ждет судебное разбирательство. Иск о защите чести и достоинства против него подала певица Земфира.

Артистка обратилась в Центральный районный суд Калининграда, уточнила «Газета.ru». В качестве третьего лица привлечен телеканал «Дождь».

Гришковец в интервью программе «Би Коз» нелестно отозвался о Земфире и ее альбоме «Бордерлайн». Певицу он назвал «наркоманкой, которая вытаскивает наркотические кошмары и весь этот свой наркотический эгоизм».

В исковом документе указано, что эти сведения носят порочащий характер и символизируют антисоциальное и антиобщественное поведение. Кроме того, заявление Гришковца не соответствует действительности.

«Нет достоверных доказательств, что певица Рамазанова З.Т. является „наркоманкой“», — говорится в иске.

Высказывания писателя, по мнению Земфиры, негативно сказались на репутации певицы и отношении к ней близких и поклонников. У артистки на фоне этого развилась бессонница, начались нервные срывы.

В качестве компенсации морального вреда Земфира потребовала у Гришковца выплатить ей 1,5 миллиона рублей и обязать его опровергнуть в эфире телеканала сведения, которые не соответствуют действительности.