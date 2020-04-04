Заворотнюк написала сообщение в соцсети впервые за долгое время

Несколько месяцев на официальных страницах Анастасии Заворотнюк не появлялось никаких сообщений. Вчера, 3 апреля, актрису стали поздравлять с днем рождения. На некоторые посты появились ответы от Заворотнюк.

«Инна, огромное спасибо Вам и Стасу за внимание и такое теплое поздравление! ️ Мне было очень приятно. Ваша Настя», — ответила актриса на поздравление Инны Михайловой в Instagram.

Еще сообщения Заворотнюк появились под поздравлениями Димы Билана, Елены Борщовой, Дениса Клявера и других известных людей. Сам пост о дне рождения актрисы появился 3 апреля на странице, которую создали ее родные в поддержку. Отвечала ли на сообщения сама Заворотнюк или это делали ее близкие не известно.

О тяжелой болезни звезды сериала «Моя прекрасная няня» стало известно летом 2019 года из сообщений СМИ. Позже семья актрисы подтвердила, что она проходит курс лечения в реабилитационном центре. При этом о самой болезни официально никто не рассказывал.

По слухам, Заворотнюк диагностировали рак головного мозга. Коллеги артистки, а также ее друзья и родственники не рассказывают о ее состоянии, предпочитая не общаться с прессой.