Тяжелобольная Заворотнюк и ее муж Чернышев получили награду «Самая крепкая пара»

Изначально награда «Самая крепкая пара года» получили телеведущие Первого канала Александр и Екатерина Стриженовы. Но они хотят отказаться от нее в пользу Заворотнюк и Чернышева.

На церемонии Стриженовы сообщили, что неоднократно получали премию из рук пары, которая сейчас переживает очень тяжелые времена. Они сказали, что необходимо послать свою любовь и поддержку актрисе и фигуристу.

Анастасия и Дмитрий впервые за долгое время посетили церемонию награждения, написало РИА ФАН.

Спустя день Екатерина Стриженова рассказала СМИ, что они с супругом отказались от награды, так как есть те, кто ее заслужил гораздо больше.

«Есть пара, для которой этот год стал настоящим испытанием, поэтому свою статуэтку мы передали Насте Заворотнюк и Петру Чернышову», — заявила телеведущая.

Заворотнюк пока не готова к приему гостей, впрочем, все пожелания от друзей и поклонников ей постоянно передают близкие люди.