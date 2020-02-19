    19 февраля 2020, 14:50

    Тяжелобольная Заворотнюк и ее муж Чернышев получили награду «Самая крепкая пара»

    Анастасия Кременчугская

    Актриса Анастасия Заворотнюк и ее супруг фигурист Дмитрий Чернышев получили награду на премии «Пара года». Точнее, ее им отдаст другая супружеская пара. Об этом написал сайт Infox.ru.

    Изначально награда «Самая крепкая пара года» получили телеведущие Первого канала Александр и Екатерина Стриженовы. Но они хотят отказаться от нее в пользу Заворотнюк и Чернышева.

    На церемонии Стриженовы сообщили, что неоднократно получали премию из рук пары, которая сейчас переживает очень тяжелые времена. Они сказали, что необходимо послать свою любовь и поддержку актрисе и фигуристу.

    Анастасия и Дмитрий впервые за долгое время посетили церемонию награждения, написало РИА ФАН.

    Спустя день Екатерина Стриженова рассказала СМИ, что они с супругом отказались от награды, так как есть те, кто ее заслужил гораздо больше.

    «Есть пара, для которой этот год стал настоящим испытанием, поэтому свою статуэтку мы передали Насте Заворотнюк и Петру Чернышову», — заявила телеведущая.

    Заворотнюк пока не готова к приему гостей, впрочем, все пожелания от друзей и поклонников ей постоянно передают близкие люди.