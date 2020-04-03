03 апреля 2020, 15:48
Семья Анастасии Заворотнюк перестала делиться информацией об актрисе
В Сети перестала появляться информация о российской актрисе Анастасии Заворотнюк, известной многим по роли Вики в сериале «Моя прекрасная няня». РИА ФАН сообщило, что сегодня, 3 апреля, у артистки день рождения. Однако нет информации ни о том, где она отмечает праздник, ни где проводит самоизоляцию.
Семья, которая ранее возмущалась попытками СМИ спекулировать на теме болезни Заворотнюк, теперь отказывается делиться какой-либо заслуживающей доверия информацией. Представители актрисы тоже хранят молчание.
Стас Христов, который является (или являлся) концертным директором актрисы, на все вопросы издания о состоянии здоровья артистки и о том, как, где и с кем она проводит День рождения, отвечал: «Не знаю».
Дочь актрисы Анна опубликовала пост в Instagram, где поздравила маму с днем рождения. Хотя фотография выглядит не актуальной.
«Сегодня мы поздравляем с днем рождения мою любимую мамочку, — написала Анна, приложив трогательное семейное фото. — Мы очень ее любим, мы рядом и верим, что все будет хорошо», — написала она.