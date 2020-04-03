Семья Анастасии Заворотнюк перестала делиться информацией об актрисе

Семья, которая ранее возмущалась попытками СМИ спекулировать на теме болезни Заворотнюк, теперь отказывается делиться какой-либо заслуживающей доверия информацией. Представители актрисы тоже хранят молчание.

Стас Христов, который является (или являлся) концертным директором актрисы, на все вопросы издания о состоянии здоровья артистки и о том, как, где и с кем она проводит День рождения, отвечал: «Не знаю».

Дочь актрисы Анна опубликовала пост в Instagram, где поздравила маму с днем рождения. Хотя фотография выглядит не актуальной.

«Сегодня мы поздравляем с днем рождения мою любимую мамочку, — написала Анна, приложив трогательное семейное фото. — Мы очень ее любим, мы рядом и верим, что все будет хорошо», — написала она.