10 ноября 2022, 19:55
Защита блогера Некоглая обжаловала его депортацию из России
Мосгорсуд 11 ноября рассмотрит жалобу на выдворение блогера Некоглая из России
Защита тиктокера Некоглая (Николая Лебедева) обжаловала его депортацию из России. Рассмотрение жалобы состоится 11 ноября в Мосгорсуде, сообщил ТАСС.
Представитель блогера Роберто Панчвидзе в беседе с «360» отказался давать комментарии на эту тему.
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По предварительным данным, Некоглай — гражданин Молдавии. Пресненский суд приговорил его к выдворению из России и штрафу в пять тысяч рублей, признав виновным в нарушении миграционного законодательства.
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Незадолго до этого блогер снял скандальную пародию на видео с российским военным. На запись обратила внимание Лига безопасного интернета. В организации заявили, что не видят в этом ролике ничего смешного и попросят Генпрокуратуру проверить его на предмет дискредитации ВС РФ.
После задержания Некоглай успел записать видео из туалета. Он не сообщил никаких подробностей о случившемся, но пожаловался на «очень жесткий день».
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