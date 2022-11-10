Знаменитости 10 ноября 2022, 19:55 Защита блогера Некоглая обжаловала его депортацию из России Мосгорсуд 11 ноября рассмотрит жалобу на выдворение блогера Некоглая из России "ВКонтакте"

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Защита тиктокера Некоглая (Николая Лебедева) обжаловала его депортацию из России. Рассмотрение жалобы состоится 11 ноября в Мосгорсуде, сообщил ТАСС.

Представитель блогера Роберто Панчвидзе в беседе с «360» отказался давать комментарии на эту тему.

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По предварительным данным, Некоглай — гражданин Молдавии. Пресненский суд приговорил его к выдворению из России и штрафу в пять тысяч рублей, признав виновным в нарушении миграционного законодательства.

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Незадолго до этого блогер снял скандальную пародию на видео с российским военным. На запись обратила внимание Лига безопасного интернета. В организации заявили, что не видят в этом ролике ничего смешного и попросят Генпрокуратуру проверить его на предмет дискредитации ВС РФ.

После задержания Некоглай успел записать видео из туалета. Он не сообщил никаких подробностей о случившемся, но пожаловался на «очень жесткий день».