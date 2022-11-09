Блогера Некоглая выдворят из России | 360°

Эксклюзив 09 ноября 2022, 17:22 Блогера Некоглая выдворят из России Пресненский суд Москвы принял решение об экстрадиции блогера Некоглая из России

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Гражданина Молдовы блогера Некоглая депортируют из России. Его признали виновным в нарушении правил миграционного учета. Об этом «360» сообщили в Пресненском суде Москвы.

«Постановлением Пресненского районного суда горла Москвы Лебедев Николай признан виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации», — рассказали в суде.

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Некоглай опубликовал пародийный ролик с российским солдатом, который два раза успел откинуть в сторону сброшенные на него с беспилотника гранаты.

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Глава безопасного интернета Екатерина Мизулина собиралась обратиться в МВД и Генеральную прокуратуру и добиться проверки ролика видео на дискредитацию вооруженных сил РФ.

Выяснилось, что блогер находился в России нелегально. Правоохранители задержали его в арендованной квартире в «Москва-Сити». Полгода назад Некоглай стал участником смертельного ДТП, напомнило РИА ФАН.