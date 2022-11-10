Общество 10 ноября 2022, 00:13 Некоглай записал видео в туалете после задержания из-за ролика про российского военного Блогер Некоглай выложил видео из туалета после задержания в Москве Соцсети

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Блогер Некоглай (Николай Лебедев), которого задержали в Москве после публикации видео с пародией на российского военного, записал видео из туалета отдела. Ролик он опубликовал в своем Telegram-канале.

В видео блогер рассказал, что ему дали телефон на несколько минут, при этом он успел пожаловаться на «очень жесткий день».

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«Вот эти ребята в погонах, они совсем не понимают, чем занимаются», — заявил Некоглай.

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Представитель блогера Роберто Панчвидзе подтвердил информацию о задержании Некоглая, уточнив, что с ним работают юристы. Сейчас блогеру грозит депортация из России из-за возможного нарушения миграционного законодательства.

Некоглай записал пародию на солдата российской армии, который дважды отбросил в сторону сброшенные на него с беспилотника гранаты. Блогер выложил ролик в Сеть. Глава Безопасного интернета Екатерина Мизулина пообещала подать на Некоглая жалобу в МВД и Генеральную прокуратуру, чтобы правоохранители проверили видео на дискредитацию Вооруженных сил РФ.