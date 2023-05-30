Знаменитости 30 мая 2023, 12:40 «Зарабатывание на горе». Авербух сделал заявление о перенесшем ампутацию конечностей Костомарове Фигурист Авербух рассказал, что реабилитироваться после болезни Костомарову помогает жена РИА «Новости»

Читать 360tv в

Фигурист Роман Костомаров проходит реабилитацию после тяжелой болезни. Его поддерживает супруга — Оксана Домнина, в беседе с ТАСС поделился хореограф, режиссер телевизионных и ледовых шоу Илья Авербух.

По словам Авербух, новости о своем состоянии Костомаров расскажет сам, он уже начал размещать публикации в социальных сетях. Верить тому, что пишут различные Telegram-каналы, ссылаясь якобы на приближенных к семье спортсмена лиц, — нельзя, считает Авербух.

Реклама

«Это спекуляции и зарабатывание на горе», — заявил он.

Самое важное, подчеркнул хореограф, чтобы реабилитация Костомарова прошла хорошо.

«Рома — настоящий боец, с ним рядом каждый день находится Оксана, что для него очень важно, она оказывает ему большую поддержку. Он настоящий герой», — подчеркнул Авербух.

Роман Костомаров попал в реанимацию с поражением легких и вирусно-бактериальной инфекцией 10 января. До этого мужчина выступал в ледовых шоу пол открытым небом.

Сначала у артиста начался обычный кашель, фигурист не предавал ему особого значения и не обращался за помощью к врачам. Однако позже ситуация резко ухудшилась. Болезнь спровоцировала сепсис, спортсмену потребовалась ампутация обеих стоп и пальцев левой руки, писал ТАСС.

В начале мая Костомаров опубликовал первое сообщение после госпитализации. Фигурист поблагодарил всех, кто переживал за него, молился и верил, что он выкарабкается.

Однако после стало известно, что спортсмен впал в депрессию. Работающие со спортсменом психологи пока не смогли вывести спортсмена из тяжелого состояния переживаний. Но Костомаров делает все возможное, чтобы выбраться из состояния апатии.