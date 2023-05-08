Знаменитости 08 мая 2023, 16:42 «Верил, что выкарабкаюсь». Костомаров опубликовал первое сообщение после госпитализации Олимпийский чемпион Костомаров впервые вышел на связь и сделал селфи после госпитализации РИА «Новости»

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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал первое обращение после госпитализации. Фигурист в своем Instagram* поблагодарил всех, кто переживал за него, молился и верил, что спортсмен выкарабкается.

«Спасибо всем, кто переживал за меня, молился за меня, верил, что я выкарабкаюсь из этой сложнейшей ситуации, которую предоставила мне жизнь», — написал он.

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Костомаров отметил, что впереди еще много сложностей, с которыми чемпион надеется справиться при участии родных и близких ему людей.

Отдельную благодарность фигурист адресовал врачам, которые вытащили его с того света и продолжают работать над спасением чемпиона.

Днем ранее фигурист Илья Авербух поделился подробностями о состоянии Костомарова. Он отметил, что восстановление спортсмена займет немало времени. По словам Авербуха, чемпион держится молодцом.

* Instagram — соцсеть, принадлежащая компании Meta, которую признали экстремистской и запретили в России.