08 мая 2023, 16:42
«Верил, что выкарабкаюсь». Костомаров опубликовал первое сообщение после госпитализации
Олимпийский чемпион Костомаров впервые вышел на связь и сделал селфи после госпитализации
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал первое обращение после госпитализации. Фигурист в своем Instagram* поблагодарил всех, кто переживал за него, молился и верил, что спортсмен выкарабкается.
«Спасибо всем, кто переживал за меня, молился за меня, верил, что я выкарабкаюсь из этой сложнейшей ситуации, которую предоставила мне жизнь», — написал он.
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Костомаров отметил, что впереди еще много сложностей, с которыми чемпион надеется справиться при участии родных и близких ему людей.
Отдельную благодарность фигурист адресовал врачам, которые вытащили его с того света и продолжают работать над спасением чемпиона.
Днем ранее фигурист Илья Авербух поделился подробностями о состоянии Костомарова. Он отметил, что восстановление спортсмена займет немало времени. По словам Авербуха, чемпион держится молодцом.
* Instagram — соцсеть, принадлежащая компании Meta, которую признали экстремистской и запретили в России.
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