Знаменитости 25 мая 2023, 15:02 Перенесший ампутацию конечностей Костомаров впал в депрессию SHOT: работающие с Костомаровым психологи не смогли вывести спортсмена из депрессии РИА «Новости»

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Охватившая олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова депрессия приобрела затяжной характер. Работающие со спортсменом психологи пока не смогли вывести спортсмена из тяжелого состояния переживаний утраты конечностей после ампутации. Об этом со ссылкой на источник из окружения Костомарова сообщил Telegram-канал Shot.

Собеседник подчеркнул, что спортсмен прикладывает все силы, чтобы выбраться из состояния апатии, но сильно злится каждый раз, когда его постигает неудача. Он пытается поймать настроение родных, которые говорят о ценности жизни.

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Источник добавил, что Костомаров останется в больнице до осени. Врачи уже составили график операций по протезированию и дальнейшей реабилитации, включая психологическое здоровье.

Собеседник добавил, что на днях спортсмен впервые за много месяцев оказался на улице. В корпусе сработала пожарная сигнализация, и всех пациентов эвакуировали. Когда выяснилось, что тревога ложная, Костомарова вернули в палату.

В начале мая олимпийский чемпион по танцам на льду Роман Костомаров впервые опубликовал пост в своих социальных сетях со словами благодарности всем, кто за него переживал. Он подчеркнул, что намерен выбраться из сложной ситуации, в которой оказался. Спортсмен подчеркнул, что в этом ему помогут врачи и родные.