Знаменитости 09 июня 2023, 03:15 «Запущенный случай. Психиатр уличил Волочкову в злоупотреблении алкоголем Психиатр Шуров: Волочкова отрицает наличие зависимости от алкоголя Соцсети

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Балерина Анастасия Волочкова отрицает наличие зависимости от алкоголя, но она не может полностью завязать со спиртным. Таким мнением с Пятым каналом поделился психиатр Василий Шуров.

По его мнению, пока звезда придерживается такой точки зрения, решить проблему с алкоголизмом не получится.

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«Анастасия это продемонстрировала: объявила, что больше пить не будет, и на следующий день пила алкоголь», — сказал он.

Психиатр назвал ситуацию Волочковой запущенным случаем, приводя в качестве аргумента то, что последние 10 лет она постоянно попадает в разные скандальные истории. По его словам, балерине нужно пройти серьезное длительное лечение.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала в социальных сетях о своей новой диете, что вызвало беспокойство среди ее поклонников. Они заметили, что Волочкова чересчур похудела, и предупредили, что такими темпами ее организм может когда-нибудь резко «сломаться».

Балерина также поделилась своей мечтой с поклонниками в Екатеринбурге. По словам артистки, она хочет, чтобы ее биографию экранизировали.