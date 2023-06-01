01 июня 2023, 07:33
«Нет ничего здорового». Новая диета Волочковой напугала ее поклонников
Поклонники балерины Волочковой раскритиковали диету, которой она похвасталась в соцсети
Экстремальная диета балерины Анастасии Волочковой, о которой она гордо рассказала в соцсети, не восхитила, а лишь обеспокоила поклонников. Волочкова выложила свежее фото, рассказала, что «еще немного постройнела», и поделилась секретом: как оказалось, в последнее время она не только продолжает регулярные физические нагрузки, но и практически перестала есть.
«Вчера поела один раз за день. Бульон и маленький кусочек отварного цыпленка. Позавчера тоже», — написала Анастасия Волочкова.
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Она призналась, что ей вполне хватает такого рациона, она чувствует себя «в отличной форме и легкости».
Лишь немногие подписчики отреагировали так, как, видимо, ожидала звезда: расхвалили ее выдержку и забросали комплиментами по поводу внешности. Другие заметили, что Волочкова стала чересчур худой, и предупредили, что такими темпами организм может «сломаться».
«Нет ничего здорового в недоедании. Негативный результат налицо», — написал один из фолловеров.
«Так мало еды?» — изумился другой.
Балерине посоветовали все-таки питаться лучше.
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Анастасия Волочкова
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