Знаменитости 13 ноября 2022, 03:18 Волочкова поделилась своей мечтой с поклонниками Анастасия Волочкова рассказала, что мечтает об экранизации своей биографии YouTube

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Балерина Анастасия Волочкова поделилась своей мечтой с поклонниками в Екатеринбурге. Артистка мечтает об экранизации своей биографии, сообщило URA.ru.

По словам Волочковой, она мечтает о том, чтобы по ее автобиографии «Плата за успех» когда-нибудь сняли полнометражный фильм.

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«Эта история не про мои стертые в кровь пальцы ног от пуант и даже не ушаты грязи, сливаемые на меня. Эта плата — это предательство близких людей», —объяснила она.

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Также Волочкова напомнила о выпуске своего музыкального альбома «Вселенная», назвав себя «единственной поющей балериной».

Ранее Волочкова сообщила, что подготовила для детей из ЛНР и ДНР большой проект «Балерина в зазеркалье цирка». На концерт собираются пригласить врачей, учителей, многодетные семьи и поклонников балерины. Билеты можно будет взять абсолютно бесплатно. Как отметила Волочкова, ей будет приятно выступить перед зрителями в рамках благотворительной акции.