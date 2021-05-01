Замаскированный Киркоров поработал таксистом и узнал о себе много нового

Филипп Киркоров опробовал себя в новой профессии. Певец на некоторое время превратился в таксиста. В рамках видео, снятого вместе с тиктокером Даней Милохиным, Киркоров спрашивал мнение своих пассажиров о себе, узнал, что о нем думают россияне.

В опубликованном на YouTube-канале Сбербанка ролике показано соревнование между Киркоровым и Милохиным: они состязались, кто из них больше получит чаевых, работая на обычных профессиях. Киркоров на время стал таксистом, а Милохин — курьером. Для маскировки Киркорова надел маску и капюшон, а также изменил свой голос на более низкий.

Первая пассажирка Киркорова сказала, что какое-то время исполнитель «ей очень нравился», но сейчас «ее взгляды поменялись». По словам женщины, что у него есть «очень интересные песни», но новые хиты исполнителя ей не нравятся.

Следующий пассажир Киркорова отозвался о нем, как о «шоумене», который везде лезет, «хочет быть в центре событий», и у которого «нет никаких принципов». Мужчина также назвал исполнителя «спорной» и «одиозной» личностью. В итоге Киркоров обошел Милохина, заработав 5600 рублей чаевых.

Как сообщило ИА Nation News, артисту понравился новый образ. Киркоров отметил, что ему удалось узнать о себе много нового.

Власти Литвы включили Филиппа Киркорова в список лиц, которым запрещен въезд в страну на протяжении пяти лет. Причиной такого решения стала публичная поддержка присоединения Крыма к России. Артист подал в суд, который потребовал обосновать причину такого решения. Первое слушание в Вильнюсском окружном суде по делу Филиппа Киркорова завершилось тем, что Служба безопасности Литвы не смогла обосновать решения о запрете на въезд артиста, рассказал «360» представляющий интересы российского певца адвокат Александр Добровинский.