Суд потребовал у МИД Литвы обосновать запрет на въезд в страну для Киркорова

Вильнюсский окружной административный суд принял к рассмотрению заявление Филиппа Киркорова, оспаривающее решение МИД Литвы на въезд артиста в страну. Об этом «360» рассказал глава коллегии адвокатов «Добровинский и партнеры» Александр Добровинский.

Заявление, оспаривающее решение МИД Литвы по Филиппу Киркорову, уже подано. И суд начал рассматривать дело.

«Первым делом суд затребовал все документы по делу от МИД Литвы, но до сих пор МИД ничего не предоставил», — пояснил Добровинский.

Он предположил, что ситуация складывается подобным образом, поскольку «у Литвы нет целостности во взглядах относительно внешней политики страны».

Киркорова включили в список лиц, которым запрещено въезжать в Литву, 19 января. Ограничение будет действовать пять лет. Его наложили из-за позиции певца по Крыму: исполнитель публично поддержал присоединение полуострова к России.

В феврале Добровинский запросил у суда копию решения о запрете певцу въезжать в страну. Документ, по словам юриста, никто не видел. Артисту его не передали.