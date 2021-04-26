Первое слушание в Вильнюсском окружном суде по делу Филиппа Киркорова завершилось тем, что Служба безопасности Литвы не смогла обосновать решения о запрете на въезд артиста. Об этом «360» сообщил представляющий интересы российского певца адвокат Александр Добровинский.

Он подчеркнул, что такое поведение ставит суд перед дилеммой: действовать по системе литовского МИД, который увидел в песнях Киркорова угрозу безопасности страны, или по закону.

«Представители службы безопасности показали в суде, что у них нет никаких данных, которые бы доказывали опасность нахождения Филиппа Киркорова в Литве. Это подрывает всю систему, выстроенную литовским МИДом, который заявил, что Киркоров нежелательное лицо, так как он или его песни угрожают безопасности страны», — пояснил Добровинский.

Он отметил, что намерен добиваться разрешения артисту приезжать в Литву с концертами, так как нельзя запрещать любовь народа к его творчеству в угоду политике.

Власти Литвы включили Филиппа Киркорова в список лиц, которым запрещен въезд в страну на протяжении пяти лет. Причиной такого решения стала публичная поддержка присоединения Крыма к России. Артист подал в суд, который потребовал обосновать причину такого решения.

Добровинский уже отмечал, что копии документа, который бы запрещал Филиппу Киркорову посещать балтийскую республику, никто не выдал.