Эксклюзив 04 мая 2023, 13:51 Патриарх направил близким Зайцева письмо. Его зачитали на прощании «360» показал кадры прощания с модельером Зайцевым из собора Троицы Живоначальной

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Близкие Вячеслава Зайцева и поклонники его творчества продолжают прощаться с модельером в собора Троице Живоначальной в Щелкове. «360» публикует кадры с места событий.

На них видно, как много людей пришли проводит в последний путь знаменитого кутюрье. Среди гостей можно увидеть парикмахера Сергея Зверева. Также там присутствуют певица Надежда Бабкина и жена режиссера Никиты Михалкова — Татьяна Михалкова. Священнослужитель зачитал письмо от патриарха Кирилла.

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«Близким, родным, коллегам Вячеслава Михайловича. Уважаемый Григорий Вячеславович, дорогие братья и сестры! Уход из жизни этого яркого и творческого человека без сомнения является большой потерей для российской культуры», — сказано в послании.

Патриарх Кирилл назвал Зайцева первопроходцем и общепризнанным лидером в области отечественного дизайна одежды, который умело сочетал русские мотивы с европейскими традициями.

«Могу свидетельствовать о нем, как о православном человеке, искренне любившим свою страну, духовную культуру нашего народа и стойко преодолевавшим постигшую его физическую немощь», — отметил патриарх Кирилл.

Вячеслав Зайцев умер 30 апреля на 86-м году жизни. Последние годы он сильно болел. Модельеру стало плохо в конце прошлого месяца, врачи зафиксировали у него кровотечение в желудке. Зайцева похоронят на Жегаловском кладбище в Подмосковье.