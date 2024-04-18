Знаменитости 18 апреля 2024, 17:09 «Забрала все». Аршавин рассказал, чего лишился после развода с Барановской Футболист Аршавин рассказал, что телеведущая Барановская забрала после развода РИА «Новости»

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Футболист Андрей Аршавин рассказал, что отдал бывшей жене Юлии Барановской после скандального развода. В интервью для издания «Спорт-Экспресс» он буквально обвинил экс-супругу в краже.

Аршавин заявил, что Барановская без его согласия забрала его спортивные трофеи.

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«Из штаба „Арсенала“ кто-то принес игровой мяч, на котором поставили автографы все парни, и они подарили его мне. Но я не знаю, где он сейчас. Возможно, он остался у Юли, моей первой жены. Также пропала статуэтка, которую мне вручили за звание игрока месяца в АПЛ в апреле, а также мои медали, в том числе с Евро-2008», — поделился спортсмен.

Футболист подчеркнул, что Барановской досталось много его вещей, однако заявил, что не чувствует обиды по этому поводу

«После развода Юля забрала все! Каких-то скорбных чувств по этому поводу у меня нет. Ну дебилизм, да и только», — пояснил бывший игрок «Зенита».

В 2013 году Аршавин и Барановская расстались, после чего спортсмен начал отношения с журналисткой Алисой Казьминой. После развода он некоторое время не общался с детьми.

Ранее Аршавин заявил, что покоряет женщин юмором и сексом. Он не стал скрывать, что заводил романы, когда был в отношениях с Барановской и моделью Алисой Казьминой.