Спорт 02 апреля 2024, 18:25 Аршавин назвал единственного кандидата на пост тренера «Спартака» Футболист Аршавин: возглавить «Спартак» может только Карпин РИА «Новости»

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Главным тренером «Спартака» может стать только Валерий Карпин. Таким мнением поделился бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин с изданием «РБ Спорт».

По его мнению, нынешнего тренера, Гильермо Абаскаля, скорее всего, уволят в конце сезона. Аршавин предположил, что пока клуб не нашел ему замену. На вопрос о том, было бы ему интересно посмотреть на Карпина в этой роли, футболист ответил утвердительно.

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«Он единственный, кто может возглавить „Спартак“ сейчас. Вариант с Карпиным лежит на поверхности для красно-белых. Кто еще может-то возглавить?» — рассудил спортсмен.

Накануне, 1 апреля, сообщалось, что сын Аршавина Арсений забил гол за детскую команду «Спартака» прямым ударом с углового. Появилось видео этого момента. Мальчику 11 лет, он занимается в системе «Спартака» уже четыре года.