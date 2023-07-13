Знаменитости 13 июля 2023, 03:51 Аршавин назвал секс своим коньком в покорении женщин Футболист Аршавин заявил, что покоряет женщин юмором и сексом РИА «Новости»

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Российский футболист Андрей Аршавин в разговоре с фигуристкой Татьяной Навкой рассказал, что ему помогает покорять женские сердца. В программе «Команда» он заявил, что считает главными своими чертами юмор и секс. Цитату привело издание StarHit.

Во время интервью бывший капитан российской сборной не стал скрывать, что заводил романы, когда был в отношениях с телеведущей Юлией Барановской и моделью Алисой Казьминой. Некоторые нюансы своего характера он объяснил гороскопами.

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«Я сложный человек, упрямый спорщик. Девушкам всегда говорю, что у меня два конька — секс и юмор. Сначала они думают, это не так, но потом…», — заявил Аршавин.

Он добавил, что верит далеко не всему, что пишут в гороскопах о Близнецах. По словам футболиста, его нельзя назвать двуличным и подлым человеком. Он подчеркнул, что всегда старается выполнять свои обещания и считает себя хорошим другом.