Заболевшему ковидом Владимиру Стеклову стало лучше

Состояние актера Владимира Стеклова, который попал в больницу с COVID-19, улучшилось. Об этом РИА «Новости» рассказал актер Владимир Долинский.

«Ну, в больнице он, сейчас ему получше. <…> И жена, и он болеют», — приводит агентство слова собеседника. Долинский отметил, что в Санкт-Петербурге из-за болезни Стеклова отменили спектакль с его участием, который должен был пройти 10 августа.

О том, что 73-летний Владимир Стеклов попал в больницу с серьезным поражением легких, стало известно 29 июля. Его увезли в красную зону на скорой. Его представитель сообщила, что актеру старо резко плохо.

Две недели назад от последствий заражения коронавирусом в больнице в Коммунарке умер музыкант и актер Петр Мамонов. Ему было 70 лет. Мамонов заболел ковидом в конце июня. Около трех недель актер находился в коме. У него было сильное поражение легких. Врачам не удалось спасти его. Мамонова отпели в Донском монастыре в Москве и похоронили в Верее.