Мамонова похоронили на кладбище в Верее

Музыканта и актера Петра Мамонова похоронили в подмосковной Верее. Проститься с артистом пришли его близкие, коллеги и поклонники.

Мамонова похоронили на Центральном кладбище в городе Верее. После того как тело артиста предали земле, люди не спешили расходиться. Они еще около получаса стояли у могилы. Среди них была и вдова Ольга Мамонова. Она поблагодарила всех, кто собрался.

«Спасибо, что проводили его», — сказала она.

Церемония прощания с Мамоновым в субботу прошла в Донском монастыре в Москве. Проститься с основателем рок-группы «Звуки Му» собрались десятки поклонников. Гроб с телом артиста выносили из храма под аплодисменты, которые не утихали несколько минут. «360» вел прямую трансляцию.

Мамонова не стало 15 июля. Музыкант и актер скончался в 70 лет. В конце июня Мамонова госпитализировали с коронавирусом. Он лежал в реанимации в больнице в Коммунарке. Около трех недель Мамонов находился в коме. У него было сильное поражение легких. Врачам так и не удалось спасти его.