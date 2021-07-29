Актер Владимир Стеклов попал в «красную зону» с коронавирусом

Актер Владимир Стеклов оказался в «красной зоне». Его госпитализировали с 50% поражением легких.

Состояние актера оценивается врачами как средней тяжести, сообщил Telegram-канал Mash. Он находится в больнице имени Филатова.

«Да, он госпитализирован, его увезли на скорой», — подтвердил РИА «Новости» представитель актера.

Владимир Стеклов снялся в более 100 фильмов, является художественным руководителем Московского современного художественного театра. В 1989 году получил звание Заслуженного артиста РСФСР, а в 2001 году стал Народным артистом РФ.

Ранее COVID-19 унес жизни великого российского режиссера Владимира Меньшова и музыканта Петра Мамонова. Кинематографист ушел из жизни 5 июля, его жене Вере Алентовой, которая попала в больницу с COVID-19 в одно и то же время, удалось побороть болезнь. Ее выписали накануне похорон.Петр Мамонов умер через 10 дней после Меньшова. Он несколько недель находился в больнице на ИВЛ. Вдова артиста Петра Мамонова Ольга поддержала идею поклонников причислить его к лику святых.