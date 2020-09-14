«За 24 часа подготовили документы». Адвокат рассказал о разводе Евгении и Валерия Дидюля

Музыканты Евгения и Валерий Дидюля решили разойтись и уже подали документы на развод. Об этом «360» сообщила адвокат Жанна Маргулис.

По словам правозащитницы, участница группы «ДиДюЛя» никогда ничего не рассказывала и всегда позиционировала свои отношения как идеальные. При этом Маргулис давно подозревала, что в семье Евгении и Валерия что-то происходит.

«Но если сам человек ко мне не обращается за помощью, я никогда сама никому не навязываюсь. Не в этом смысл адвокатской деятельности. И вдруг Евгения пригласила меня на чай. Мне все стало понятно сразу. Мы за 24 часа подготовили документы, и с сегодняшнего дня можно говорить, что лед тронулся, господа присяжные заседатели», — рассказала адвокат.

Сама Евгения опубликовала в Instagram пост о разводах, домашнем насилии и матерях-одиночках. К сообщению она приложила фотографию с дочерью и супругом.

«Разведенка с прицепом. Сколько женщин слышит это в свой адрес, уходя из больных отношений с детем на руках? „Развод не приговор, девочки, развод — это праздник! Тут главное правильно выбрать тамаду“. Страшно? а то?! конечно страшно! За себя, за ребенка, за ваше будущее! А вот папам не страшно», — написала она.

Подписчики сразу же заподозрили неладное и засыпали Евгению вопросами, все ли в порядке у нее в семье. Несмотря на пояснение адвоката, пока не известно, что именно послужило причиной развода музыкантов.