Первый муж Заворотнюк назвал причину развода

Первый муж актрисы Анастасии Заворотнюк Олаф Шварцкопф рассказал, почему развелся с актрисой. Их брак продлился меньше года, и закончился после того, как она начала встречаться с другим мужчиной.

Уроженец Таллина Олаф Шваркопф рассказал в эфире передачи «Основано на реальных событиях» на телеканале НТВ, что познакомился с Анастасией Заворотнюк когда ему было 34 года. Ей исполнилось 22.

Через некоторое время после начала отношений актриса сообщила, что ждет ребенка. Пара отправилась к ее матери в Астрахань. По дороге Заворотнюк стало плохо, и она сообщила Шварцкопфу, что потеряла ребенка.

«Сказала, что выкидыш. <…> Я видел, что для нее это было тяжело, и я предложил расписаться прямо в Астрахани», — рассказал Шварцкопф.

Однако их знакомые утверждали, что на самом деле она якобы сделала аборт.

Через три дня после свадьбы пара переехала в Таллин, где актриса попыталась построить карьеру. В чужом городе это не удавалось, и Заворотнюк решила вернуться в Москву. Она начала играть в театре-студии Олега Табакова, а муж остался в Эстонии.

Шварцкопф признался, что так и не решился спросить ее про историю с абортом.

В столице Заворотнюк познакомилась с бизнесменов Дмитрием Стюковым и начала с ним роман.

«Я смотрел на нее глазами влюбленного человека, и я ничего не замечал», — признался бывший муж. Он почувствовал, что у нее есть другой, когда приехал в Москву. После развода с Олафом Анастасия вышла замуж за Стюкова и родила от него двоих детей. В третьем браке с фигуристом Петром Чернышевым появилась дочь.

На днях в Instagram актрисы, которая борется с тяжелой болезнью, впервые за много месяцев появился пост, посвященный годовщине свадьбы с Чернышевым. Церемония состоялась 12 сентября 2008 года.